وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية: حشد كافة موارد خفر السواحل للبحث عن ضحايا الطائرة المنكوبة

واشنطن- (أ ش أ)

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية "كريستي نوم"، إن الوزارة تحشد كافة الموارد المتاحة لخفر السواحل الأمريكي من أجل البحث عن ضحايا حادث طائرة الركاب التي اصطدمت في الجو بمروحية عسكرية فوق نهر "بوتوماك" بالقرب من مطار ريجان الوطني.

وأضافت نوم - في تصريحات نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس- أن الوزارة تراقب الوضع عن كثب وعلى استعداد لتقديم الدعم للسلطات المحلية.

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران "أمريكان إيجل"، تحمل على متنها 64 شخصا، قد تحطمت بالقرب من مطار ريجان الوطني في ولاية "فيرجينيا" عقب اصطدامها بمروحية تابعة للجيش الأمريكي