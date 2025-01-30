إعلام عبري: مبعوث ترامب ناقش مع نتنياهو خطة ترحيل سكان غزة

وكالات

قالت القناة 13 الإسرائيلية إن آدم بوهلر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بشؤون الأسرى، ناقش مع نتنياهو بالتفصيل خطة ترحيل سكان قطاع غزة.

وفي وقت سابق قال بوهلر إنه يتعين على مصر والأردن تقديم خيار بديل، بعد رفضهما فكرة استقبال الفلسطينيين.

وقال بوهلر "أعتقد أن على مصر والأردن تقديم بديل بعد رفضهما فكرة استقبال الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن مصر والأردن بحاجة لتقديم حل أفضل من وجهة نظرهما قابل للتنفيذ بالفعل.