إعلام عبري: مبعوث ترامب ناقش مع نتنياهو خطة ترحيل سكان غزة
10:11 ص الخميس 30 يناير 2025
وكالات
قالت القناة 13 الإسرائيلية إن آدم بوهلر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بشؤون الأسرى، ناقش مع نتنياهو بالتفصيل خطة ترحيل سكان قطاع غزة.
وفي وقت سابق قال بوهلر إنه يتعين على مصر والأردن تقديم خيار بديل، بعد رفضهما فكرة استقبال الفلسطينيين.
وقال بوهلر "أعتقد أن على مصر والأردن تقديم بديل بعد رفضهما فكرة استقبال الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن مصر والأردن بحاجة لتقديم حل أفضل من وجهة نظرهما قابل للتنفيذ بالفعل.
فيديو قد يعجبك: