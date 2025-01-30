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السلطات الأمريكية: المروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة الركاب كانت في مهمة تدريبية

10:10 ص الخميس 30 يناير 2025

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واشنطن- (أ ش أ)

أعلنت السلطات الأمريكية، أن المروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة ركاب فوق نهر بوتوماك بالقرب من مطار ريجان الوطني كانت في مهمة تدريبية وقت وقوع الحادث.

وقالت المتحدثة باسم قوة العمل المشتركة في منطقة العاصمة، هيذر تشيريز - لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس- إن المروحية العسكرية من طراز(بلاك هوك)، وهي تابعة للكتيبة الجوية الثانية عشرة، وكانت في مهمة تدريبية حينما وقع الحادث، مشيرة إلى أنه جار جمع مزيد من المعلومات للكشف عن ملابسات الحادث.

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران "أمريكان إيجل"، تحمل على متنها 64 شخصا، قد تحطمت بالقرب من مطار ريجان الوطني في ولاية "فيرجينيا" عقب اصطدامها بمروحية تابعة للجيش الأمريكي.

هذا المحتوى من

Asha

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السلطات الأمريكية واشنطن نهر بوتوماك
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