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قوائم الفلسطينيين الذين سيخرجون من السجون الإسرائيلية (صور)

10:09 ص الخميس 30 يناير 2025

صفقة تبادل أسرى أرشيفية

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وكالات

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قوائم السجناء الذي من المتوقع خروجهم الخميس، في إطار الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق في غزة.

وتبيّن القائمة خروج 30 طفلًا، مقابل رهينة إسرائيلية مدنية.

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وكانت حماس قد أفرجت السبت الماضي عن ثلاث مجندات إسرائيليات اُحتجزن كأسرى في غزة.

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ونشرت الهيئة قائمة لاسماء سجناء فلسطينيين من أصحاب الأحكام المؤبدة سيخرجون مقابل أسيرة عسكرية، وتبين قوائم أسماء السجناء الفلسطينيين الذين سيُبعدون خارج الأراضي الفلسطينية.

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ومن المتوقع أن تفرج حركة الجهاد الإسلامي عن أسيرة إسرائيلية من كبار السن الموجودين لديها.

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ونشرت الهيئة أسماء السجناء من أصحاب المؤبدات الذين يخرجون مقابل الأسيرة الإسرائيلية.

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وقالت الهيئة إنه مقابل الأسيرة (من كبار السن) سيُطلق سراح عدد من السجناء من أصحاب الأحكام المتفرقة.

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