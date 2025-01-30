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بينهم أربيل يهود.. سرايا القدس تعلن إنهاء تسليم اثنين من الأسرى الإسرائيليين

09:58 ص الخميس 30 يناير 2025

أربيل يهود

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غزة - (د ب أ)

قال الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة، إن سرايا القدس أنهت إجراءات تسليم اثنين من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها وهما أربيل يهود وجادي موزيس.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن أبو حمزة قوله إنه سيتم إطلاق سراح الأسيرين اليوم ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى في صفقة التبادل.

وتطلق حركة حماس اليوم سراح ثلاثة إسرائيليين بالإضافة إلى خمسة أسرى تايلانديين، كما ستفرج إسرائيل عن 110 أسرى فلسطينيين آخرين، في ثالث عملية تبادل من نوعها منذ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة في وقت سابق من هذا الشهر.

وتهدف الهدنة إلى إنهاء الحرب الأكثر دموية وتدميرا على الإطلاق بين إسرائيل وحماس.

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