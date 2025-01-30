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حادث مطار ريجان.. تفاصيل اتصالات اللحظات الأخيرة قبل تحطم الطائرتين

08:40 ص الخميس 30 يناير 2025

هيئة الطيران الأمريكية

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وكالات

كشفت هيئة الطيران الأمريكية عن اتصالات اللحظات الأخيرة التي سبقت اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية فوق مطار رونالد ريجان بواشنطن، تؤكد خطأ طاقم الطائرة بتعديله مسارها نحو المدرج.

ونشرت الهيئة عن الاتصال الأخير بين برج المراقبة في المطار وطائرة الركاب التي تقل على متنها 64 راكبا قبل اصطدامها بالمروحية العسكرية الأمريكية، إذ تبين قيام طاقم طائرة الركاب بتعديل مسار الاقتراب نحو مدرج الهبوط، وفقا لسكاي نيوز.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، أنه قبل دقائق من الهبوط، طلب مراقبو الحركة الجوية من طائرة الركاب فيما لو كانت قادرة على الهبوط على المدرج الأقصر رقم 33 في مطار ريغان الوطني.

بدورهم، أكد الطيارون أنهم قادرون على ذلك وبعدها سمح المراقبون للطائرة بالهبوط على المدرج رقم 33.

وأظهرت مواقع تتبع الرحلات الجوية أن الطائرة قامت بتعديل مسار اقترابها نحو المدرج الجديد.

وفي أقل من مدة 30 ثانية قبل الحادثة، سأل مراقب الحركة الجوية طاقم المروحية العسكرية الأمريكية، التي كانت تنفذ جولة تدريبية في حال كانوا يشاهدون الطائرة القادمة.

وبعد لحظات، أجرى المراقب اتصالا لاسلكيا آخر مع المروحية قائلا: "PAT 25 مرّ خلف الطائرة، وبعد ثوان من ذلك، اصطدمت الطائرتان".

وأفادت وسائل الإعلام، أن جهاز الإرسال اللاسلكي للطائرة توقف عن البث على بعد حوالي 2400 قدما من المدرج، تقريبا فوق منتصف النهر المجاور للمطار.

وعلى إثر ذلك، بدأ برج المراقبة على الفور في تحويل الطائرات الأخرى بعيدا عن مطار ريجان.

كما أظهرت لقطات من كاميرا مراقبة في مركز كينيدي القريب، وميضين من الأضواء يتوافقان مع طائرتين يبدو أنهما التحمتا في كرة نارية.

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