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اليوم.. 32 أسيرًا فلسطينيًا يخرجون من السجون الإسرائيلية إلى رام الله (أسماء)

06:57 ص الخميس 30 يناير 2025

صفقة تبادل الأسرى

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وكالات

تطلق إسرائيل، اليوم الخميس، سراح 110 أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن 3 إسرائيليين محتجزين في غزة، في إطار عمليات التبادل المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وفقا لروسيا اليوم.

وأظهرت القوائم الصادرة عن مكتب إعلام الأسرى، أن 32 أسيرا فلسطينيا محكومون بالمؤبد سيخرجون من السجون الإسرائيلية اليوم الخميس، هم 16 من حركة فتح، 11 من الجهاد الإسلامي، و2 من الشعبية، و2 من الديمقراطية، و1 من حركة حماس.

قال عبد الناصر فروانة، المختص بشؤون الاسرى، إن الدفعة الثالثة من الاسرى المنوي الافراج عنهم أسماء تضمنت 110 أسيرا، منهم 9 أسرى من قطاع غزة، وهم:

- علاء صلاح (مؤبد)

- مصباح حلس (مؤبد)

- بهاء الدين القصاص

- محمد غالي

- بلال العديني

- عبد الرحيم ابو هولي

- عاهد أبو خوصة

- نضال البرعي

-أحمد السكني

وقالت مؤسسات الأسرى، إن استقبال الأسرى المحررين ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لعملية التبادل سيكون الخميس في منطقة الردانة بمحافظة رام الله، ومن المتوقع أن يكون ذلك في منتصف النهار.

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