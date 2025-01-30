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ترامب: تم إطلاعي بشكل كامل على حادث الطائرة المروع التي اصطدمت بهليكوبتر

06:15 ص الخميس 30 يناير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تم إطلاعه بشكل كامل على حادث الطائرة المروع التي اصطدمت بهليكوبتر، وفقا لما ذكرته العربية.

وذكرت وسائل إعلام، أنه تم إغلاق مطار ريغان بعد حادث التصادم.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الطائرة التي اصطدمت بهليكوبتر من طراز Sikorsky H-60 ​​أثناء اقترابها من المطار حوالي الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي، تابعة لشركة PSA Airlines Bombardier CRJ700.

وتشير الأنباء الأولية عن الحادث، أن الطائرة محلية، كما أنه تم ابلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحادث، إذ أن عدد الركاب على متنها غير معروف بعد، إلا أنه يقدر بنحو 70.

واصطدمت طائرة بمروحية "بلاك هاوك" في الجو وسقطت في نهر بوتوماك، قرب مطار رونالد ريجان الوطني، في فيرجينيا الأمريكية، بحسب العربية.

وأعلن المطار فجر اليوم الخميس، توقف جميع عمليات الإقلاع والهبوط بعد تحطم الحادث، مضيفا أن موظفي الطوارئ استجابوا "للحادث".

بدورها، أفادت وحدة الإطفاء والإسعاف في العاصمة واشنطن، أن طائرة صغيرة سقطت بالقرب من المطار خارج واشنطن، مضيفة أن فرق الإطفاء كانت في مكان الحادث.

وأوضحت شرطة واشنطن، أن عمليات البحث عن ناجين، وانتشالهم من النهر انطلقت.

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ترامب سقوط طائرة أمريكية في نهر توقف عمليات الإقلاع والهبوط بمطار رونالد ريجان سقوط مروحية أمريكية تصادم طائرتين في الجو
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