إبلاغ الرئيس الأمريكي بحادث تصادم طائرة ركاب أمريكية بمروحية في الجو

وكالات

اصطدمت طائرة بمروحية "بلاك هاوك" في الجو وسقطت في نهر بوتوماك، قرب مطار رونالد ريجان الوطني، في فيرجينيا الأمريكية، بحسب العربية.

وأعلن المطار فجر اليوم الخميس، توقف جميع عمليات الإقلاع والهبوط بعد تحطم الحادث، مضيفا أن موظفي الطوارئ استجابوا "للحادث"

بدورها، أفادت وحدة الإطفاء والإسعاف في العاصمة واشنطن، أن طائرة صغيرة سقطت بالقرب من المطار خارج واشنطن، مضيفة أن فرق الإطفاء كانت في مكان الحادث.

وأوضحت شرطة واشنطن، أن عمليات البحث عن ناجين، وانتشالهم من النهر انطلقت.

من جهتها أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الطائرة التي اصطدمت بهليكوبتر من طراز Sikorsky H-60 ​​أثناء اقترابها من المطار حوالي الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي، تابعة لشركة PSA Airlines Bombardier CRJ700

وتشير الأنباء الأولية عن الحادث، أن الطائرة محلية، كما أنه تم ابلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحادث، إذ أن عدد الركاب على متنها غير معروف بعد، إلا أنه يقدر بنحو 70.