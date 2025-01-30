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تصادم بين طائرتين في الجو بواشنطن وسقوط قتلى

05:13 ص الخميس 30 يناير 2025

تحطم طائرة أمريكية

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وكالات

أعلن السناتور الجمهوري تيد كروز، سقوط قتلى جراء تصادم بين طائرتين في الجو بواشنطن، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقال البيت الأبيض، إن طائرة ركاب اصطدمت بمروحية في الجو فوق واشنطن.

يذكر أن طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" ذات مقعد واحد، تحطمت أمس الأربعاء، في قاعدة إيلسون الجوية بألاسكا، إذ نجا طيار من سلاح الجو الأمريكي بعد الحادث، وفقا لروسيا اليوم.

وقال العقيد بول تاونسند، قائد الجناح المقاتل 354، إن الطيار واجه عطلا أثناء الطيران، لكنه تمكن من القفز من الطائرة بسلام.

وأضاف أن الطائرة تحطمت خلال "مرحلة الهبوط" في قاعدة إيلسون الجوية، موضحا أن الطيار أعلن حالة طوارئ قبل وقوع الحادث، وأنه الآن في حالة مستقرة، ويخضع للفحوصات في إحدى المؤسسات الطبية.

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