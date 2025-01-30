رئيس كوبا يُندد بخطة ترامب لاحتجاز مهاجرين في جوانتانامو: "تصرف وحشي"

وكالات

وصف رئيس كوبا ميجيل دياز كانيل، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحتجاز 30 ألف مهاجر غير نظامي في معتقل جوانتانامو، بـ"التصرف الوحشي"، بحسب روسيا اليوم.

وقال الرئيس الكوبي: "في عمل وحشي، أعلنت الحكومة الأمريكية الجديدة أنها ستسجن آلاف المهاجرين في قاعدة جوانتانامو البحرية الواقعة في الأراضي الكوبية المحتلة بشكل غير قانوني وتطردهم قسرا".

وأشار إلى أن هؤلاء المهاجرين غير النظاميين سيحتجزون بجوار سجون معروفة بالتعذيب والاحتجاز المخالف للقانون.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الأربعاء 29 يناير، أنه سيوقع أمرا تنفيذيا يوجه وزارة الدفاع (البنتاجون) ووزارة الأمن الداخلي بإعداد منشأة للمهاجرين في خليج جوانتانامو يتسع لـ 30 ألف شخص لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين.