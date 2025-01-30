"وول ستريت جورنال": ميتا ستدفع لترامب 25 مليون دولار تعويضا عن حظر حساباته

وكالات

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا مع "ميتا" في قضية حجب صفحاته على "فيسبوك" و"انستجرام" بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير عام 2021، وستدفع الشركة لترامب 25 مليون دولار.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه بموجب شروط الاتفاق لإنهاء القضية، سيتم إرسال 22 مليون دولار إلى صندوق المكتبة الرئاسية، وستذهب الأموال المتبقية إلى النفقات القضائية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا للاتفاق فإن الشركة لن تعترف علنا بذنبها، بحسب روسيا اليوم.

وتبرعت شركة "ميتا"، التي يرأسها مارك زوكربيرج في وقت سابق بمبلغ مليون دولار لحفل تنصيب ترامب.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن زوكربيرج يحاول تحسين العلاقات مع ترامب منذ عام ونصف العام من أجل حماية شركته من ضربة محتملة من الإدارة الجديدة، حيث كانت "ميتا" منذ فترة طويلة هدفا لهجمات من المحافظين في واشنطن الذين يتهمونها بالتحيز لصالح الديمقراطيين.