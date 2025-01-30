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رئيس جنوب إفريقيا يُحذر نظيره الرواندي من عواقب الفشل في وقف هجوم المتمردين بالكونغو

02:40 ص الخميس 30 يناير 2025

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا

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وكالات

حذر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، نظيره الرواندي بول كاجامي، من أن الفشل في وقف هجوم المتمردين المدعومين من رواندا في جمهورية الكونغو الديمقراطية سيكون له عواقب، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزيرة دفاع جنوب إفريقيا أنجي موتشيكجا للصحفيين في بريتوريا، إن رامافوزا حذر نظيره الرواندي قائلا: "إذا كنت ستطلق النار فاعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب".

وأضافت أن رئيس جنوب إفريقيا رامافوزا، أضاف "علينا أن ندافع عن شعبنا".

ولقي ما لا يقل عن 13 جنديا من جنوب إفريقيا حتفهم منذ أن اجتاح متمردو حركة "إم 23" المتحالفة مع رواندا مركز التجارة في جوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الاثنين.

وفي السياق، أكدت وزيرة دفاع جنوب إفريقيا، أن بريتوريا سوف تعزز قوات جنوب إفريقيا التي تشكل جزءا من مهمة إقليمية في المنطقة.

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