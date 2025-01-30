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نفذته مسيرة إسرائيلية.. شهداء وجرحى إثر قصف لطائرات الاحتلال في الضفة الغربية

01:42 ص الخميس 30 يناير 2025

قصفت طائرات الاحتلال

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وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح في قصف إسرائيلي على بلدة طمون شمال الضفة الغربية.

وأكد محافظ منطقة طوباس أحمد صالح، أن القصف الإسرائيلي نفذته "مسيّرة إسرائيلية"، وفقا لسكاي نيوز.

وينفذ الجيش الإسرائيلي بين الفينة والأخرى هجمات على أهداف فلسطينية في شمال الضفة الغربية، وأعلن أكثر من مرة بأنه يسعى إلى ملاحقة إرهابيين يخططون لتنفيذ هجمات على أهداف اسرائيلية.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الجيش الإسرائيلي سيحتفظ بوجوده في مدينة جنين بعد انتهاء العملية العسكرية الحالية في المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية.

وقال كاتس أثناء زيارة للجنود في المدينة: "مخيم اللاجئين في جنين لن يكون كما كان من قبل".

وأضاف أنه بعد انتهاء العملية الحالية، سيظل الجيش في المدينة "لضمان عدم عودة الإرهاب"، وفقا لما نقله عنه مكتبه.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن عملية كبيرة تحت اسم "الجدار الحديدي" في جنين بتاريخ 21 يناير الجاري.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد 16 شخصا في منطقة جنين بسبب العملية، من بينهم مدنيون.

وصرح كاتس، أن هدف عملية الجدار الحديدي هو تدمير البنية التحتية للإرهاب التي تم بناؤها في المخيمات الفلسطينية بتمويل ومعدات إيرانية، وأعلن أن العملية ستتوسع.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية من بين أراضٍ أخرى خلال حرب الأيام الستة في عام 1967.

واليوم، يعيش حوالي 700 ألف مستوطن إسرائيلي هناك بين 3 ملايين فلسطيني.

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