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بسبب الكونغو.. جنوب أفريقيا تحذّر رواندا من دفعها لـ"إعلان الحرب"

12:12 ص الخميس 30 يناير 2025

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا

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بريتوريا - (د ب أ)

حذر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا نظيره الرواندي بول كاجامي من أن الفشل في وقف هجوم المتمردين المدعومين من رواندا في جمهورية الكونغو الديمقراطية سيكون له عواقب.

وقالت وزيرة دفاع جنوب أفريقيا أنجي موتشيكجا للصحفيين في بريتوريا اليوم الأربعاء، إن رامافوسا حذر نظيره الرواندي قائلا "إذا كنت ستطلق النار، فاعتبر ذلك بمثابة إعلان الحرب، وعلينا أن ندافع عن شعبنا"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ولقي ما لا يقل عن 13 جنديا من جنوب أفريقيا حتفهم منذ أن اجتاح متمردو حركة إم 23 المتحالفة مع رواندا مركز التجارة في جوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أول أمس الاثنين.

وقالت موتشيكجا إنه سوف يتم تعزيز قوات جنوب أفريقيا، التي تشكل جزءا من مهمة إقليمية في المنطقة.

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سيريل رامافوسا رئيس جنوب أفريقيا بول كاجامي رواندا الكونغو الديمقراطية
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