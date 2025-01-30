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إدارة ترامب تلغي الحماية من الترحيل لـ 600 ألف فنزويلي

12:03 ص الخميس 30 يناير 2025

وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم

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واشنطن - (أ ب)

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت قرارا كان من شأنه حماية حوالي 600 ألف شخص من فنزويلا من الترحيل، معرضا بعضهم لخطر الإبعاد من البلاد في غضون حوالي شهرين.

ووقعت نويم إخطارا يقع في ست صفحات يلغي قرارا اتخذه سلفها، أليخاندرو مايوركاس في أواخر أيام إدارة الرئيس السابق جو بايدن لتمديد وضع الحماية المؤقت، ودخلت الخطوة حيز التنفيذ على الفور.

وقالت نويم في تصريح لبرنامج "فوكس آند فريندز" "وقع مايوركاس قبل مغادرة المدينة قرارا مفاده أنهم سيمددون هذه الحماية لمدة 18 شهرا لأشخاص ضمن وضع الحماية المؤقت، مما يعني أنهم كانوا سيتمكنون من البقاء هنا وانتهاك قوانيننا لمدة 18 شهرا أخرى".

وأضافت نويم: "لقد أوقفنا ذلك".

وبموجب هذا الإلغاء، قد يفقد الفنزويليون قدرتهم على العمل في الولايات المتحدة ويتعرضون لخطر الترحيل.

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