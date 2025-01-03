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"اشتهر بعزرائيل صيدنايا".. الأمن السوري يعتقل مسؤولًا في سجون الأسد

11:52 م الجمعة 03 يناير 2025

البحث عن أبواب سرية بسجن صيدنايا السوري

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وكالات

اعتقلت سلطات الأمن في سوريا مسؤولا سابقا في سجن صيدنايا القريب من دمشق.

ووفقا لوسائل إعلام سورية فإن "إدارة الأمن العام ألقت القبض على محمد نور الدين شلهوم في مدينة حمص، أثناء "عمليات تمشيط"، والذي اشتهر بعزرائيل صيدنايا.

ويعتبر شلهوم أحد مسؤولي كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا، ويعتقد أنه لعب دورا في تعطيل كاميرات مراقبة السجن قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة.

ويعتبر سجن صيدنايا من أسوأ السجون العسكرية سمعة في عهد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وفي اللهجة الدارجة السوري، كان يطلق عليه اسم "المسلخ"، ومنذ عام 2011 وثق نشطاء حقوق الإنسان عمليات إعدام جماعية ممنهجة وتعذيب واختفاء لآلاف السجناء هناك.

وكان سجن صيدنايا من أوائل المناطق التي سيطرت عليها الفصائل المسلحة، منذ دخولها دمشق وفرار الأسد في 8 ديسمبر الماضي.

وأفرج عن المئات من نزلاء السجن، بينما بدأت السلطات الجديدة في سوريا عمليات ملاحقة لمسؤولي النظام السابق، ومن بينهم القائمون على إدارة سجن صيدنايا.

سوريا سجن صيدنايا أوس سلوم
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