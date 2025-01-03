بايدن يرفض صفقة استحواذ "نيبون" اليابانية على شركة الصلب الأمريكية

وكالات

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، إنه أصدر أمرا تنفيذيا لمنع شركة "نيبون ستيل" اليابانية للصلب، من الاستحواذ على شركة الصلب الأمريكية "يو إس ستيل" في صفقة تبلغ قيمتها 14.3 مليار دولار، في الأيام الأخيرة من إدارته.

وأضاف بايدن في بيان: "كما قلت مرات عديدة، فإن إنتاج الصلب - وعمال الصلب الذين ينتجونه- هم العمود الفقري لأمتنا". وأردف قائلا: "صناعة الصلب القوية المملوكة التي تتم إدارتها محليا تمثل أولوية أساسية للأمن القومي وهي ضرورية لسلاسل التوريد المرنة".

وأعرب العديد من المسؤولين المطلعين عن قلقهم لشبكة C،NN من أنه سيُنظر إلى القرار على أنه لحظة فاصلة بالنسبة للجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، CFIUS، التي تتمتع بسلطة تقييم عمليات الاندماج لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفيما يتعلق بقضية شركة "يو إس ستيل"، خلصت أغلبية الجهات الحكومية الأمريكية إلى أن الصفقة لا تشكل أي خطر على الأمن القومي، وأعرب مسؤولون عن قلقهم من أن موقف الرئيس نفسه- بمنع الشركة من أن تكون مملوكة لأجانب حتى لو يعني ذلك حرمانها من ضخ رأس مال كبير من شركة نيبون- كان مضللا.

وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة عن تحرك بايدن لمنع الصفقة: "قرار سيئ. فهو في الواقع لا يحمي وظائف النقابات وقد يقتل الشركة".

وفي الوقت نفسه، قد لا يكون قرار بايدن الرافض للصفقة هو الكلمة الأخيرة. حيث أصدرت الشركتان الأمريكية واليابانية بيانا مشتركا تعهدتا فيه بمواجهته في المحكمة.

وقال البيان: "إننا منزعجون من قرار الرئيس بايدن".

وأضاف: "لا يقدم بيان الرئيس وأمره أي دليل موثوق به على وجود قضية تتعلق بالأمن القومي، مما يوضح أن هذا كان قرارا سياسيا. لم يتبق لنا خيار سوى اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لحماية حقوقنا القانونية".

وأشاد اتحاد عمال الصلب الأمريكي بالقرار.

وقال الاتحاد في بيان: "ليس لدينا شك في أنها الخطوة الصحيحة لأعضائنا وأمننا القومي".