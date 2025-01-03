إصابة 4 عناصر من الجيش اللبناني في تجدد اشتباكات على الحدود مع سوريا

( د ب أ)

أصيب أربعة عسكريين لبنانيين اليوم الجمعة، في تجدّد الاشتباكات على الحدود بين الجيش اللبناني وعدد من المسلحين السوريين.

وقال الجيش اللبناني في بيان مساء اليوم "تجدُّدت الاشتباكات في منطقة معربون - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية بين الجيش ومسلحين سوريين بعد استهدافهم وحدة عسكرية بواسطة سلاح متوسط، ما أدى إلى تعرُّض 4 عناصر من الجيش لإصابات متوسطة".

وكانت وحدة من الجيش اللبناني قد اشتبكت بعد ظهر اليوم مع عدد من السوريين حاولوا فتح معبر غير شرعي عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة معربون – بعلبك شرق لبنان، بعد إغلاقه من قبل الجيش اللبناني.

واتخذت "وحدات الجيش المنتشرة في القطاع تدابير عسكرية مشددة، وتجري المتابعة اللازمة للحادثة"، بحسب البيان.

يذكر أن هناك معابر غير شرعية بين لبنان وسورية شرق لبنان وشماله تتم عبرها عمليات نزوح وتهريب.