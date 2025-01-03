أمريكا.. إخلاء فندق بأتلانتا بعد تسرب غاز ونقل 5 أشخاص إلى المستشفى

( أ ب )

أعلنت السلطات الأمريكية، إخلاء فندق في وسط مدينة أتلانتا اليوم الجمعة، بعد الاشتباه في تسرب غاز أول أكسيد الكربون، ما أدى إلى نقل خمسة أشخاص إلى المستشفيات لتقييم أوضاعهم الصحية، حسبما ذكرت السلطات.

وهرعت فرق الإطفاء إلى فندق "ذا ريزيدنس" الذي تديره شركة ماريوت الدولية في شارع "بيتشترى" بعد الساعة 9 صباحا بقليل ( بالتوقيت المحلي).

وقالت إدارة الإطفاء في تحديث على وسائل التواصل الاجتماعي إنه تم قطع خط غاز، و"الوضع مستقر".

ويقع الفندق في مبنى "رودس هافرتي" التاريخي. وكان أطول مبنى في أتلانتا عندما تم تشييده في عام 1929، ويبلغ ارتفاعه 21 طابقا.