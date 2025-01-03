حماس: استئناف المفاوضات غير المباشرة بشأن صفقة غزة في قطر

القاهرة- مصراوي

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن المفاوضات غير المباشرة بشأن صفقة غزة تستأنف اليوم الجمعة في العاصمة القطرية.

وقالت الحركة في بيان لها الجمعة: "نؤكد كما في كل مرة، جديتنا وإيجابيات وسعينا للتوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة يحقّق طموح وأهداف شعبنا الصابر المرابط، وأهمها وقف العدوان وحماية شعبنا في ظل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي".

وتابعت الحركة في بيانها: "ستركّز هذه الجولة على أن يؤدّي الاتفاق إلى وقف تام لإطلاق النَّار، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزَّة وتفاصيل التنفيذ، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي أخرجوا منها في كل مناطق قطاع غزة".

وأكدت الحركة: "نواصل جهودنا في التواصل مع الدّول المختلفة والمؤسسات الدولية والجمعيات الخيرية الإقليمية لمتابعة الحالة الإنسانية المأساوية لشعبنا، في ظل جرائم الاحتلال المستمرة، وتهدف هذه الاتصالات العمل على التخفيف عن شعبنا وكسر الحصار وتأمين وإيصال ما يلزم شعبنا من احتياجات ضرورية وخاصة في فصل الشتاء، وكذلك التحضير والترتيب لإغاثة وإيواء شعبنا فورَ التوصّل لاتفاق لوقف إطلاق النَّار".

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي: نرحب بإرسال فريق التفاوض الإسرائيلي إلى الدوحة.

وتابع المتحدث باسم البيت الأبيض: "ونعتقد أن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة أمر ملح وممكن".

ودعا جون كيربي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى الموافقة على الصفقة.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على تفويض "كاف" للوفد المفاوض بشأن صفقة الأسرى الذي غادر إلى قطرالجمعة، حيث يتم بحث صفقة الأسرى في ظل استمرار العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة، أن هناك فجوات في المحادثات رغم التقدم الذي أُحرز، وأن الوسطاء يبحثون عن حل لمطلب حكومة الاحتلال بتقديم قائمة بأسماء الأسرى.