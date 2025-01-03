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البيت الأبيض: نرحب بإرسال فريق التفاوض الإسرائيلي إلى الدوحة

07:11 م الجمعة 03 يناير 2025

جون كيربي

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القاهرة- مصراوي

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي: نرحب بإرسال فريق التفاوض الإسرائيلي إلى الدوحة.

وتابع المتحدث باسم البيت الأبيض: "ونعتقد أن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة أمر ملح وممكن".

ودعا جون كيربي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى الموافقة على الصفقة.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على تفويض "كاف" للوفد المفاوض بشأن صفقة الأسرى الذي غادر إلى قطرالجمعة، حيث يتم بحث صفقة الأسرى في ظل استمرار العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة، أن هناك فجوات في المحادثات رغم التقدم الذي أُحرز، وأن الوسطاء يبحثون عن حل لمطلب حكومة الاحتلال بتقديم قائمة بأسماء الأسرى.

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