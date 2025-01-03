بايدن يعتزم زيارة نيو أورليانز في أعقاب هجوم ليلة رأس السنة الدموي

(أ ب)

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة نيو أورليانز الأسبوع المقبل، بينما ما زالت المدينة تعانى من آثار صدمة الهجوم الدموي الذي وقع في رأس السنة حينما دهس محارب قديم المحتفلين بشاحنة.

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس والسيدة الأولى سيتوجهان إلى نيو أورليانز يوم الاثنين للمشاركة فى "الحداد مع الأسر وأفراد المجتمع الذي تأثر جراء الهجوم المأساوي".

ولقي 14 شخصا حتفهم إثر الهجوم. وقتل السائق، الذي تم تحديد هويته لاحقا باعتباره شمس الدين جبار، وهو مواطن أمريكي من تكساس، في تبادل إطلاق نار مع الشرطة.

وذكر بايدن أمس الخميس أنه أمر "بتسريع" التحقيق في الهجوم. كما أشاد بمعلومات السكان في نيو أورليانز.

وبعد زيارة لويزيانا، سيسافر بايدن إلى كاليفورنيا لحضور فعالية في لوس أنجليس يوم الثلاثاء المقبل.