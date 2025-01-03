مريض نفسي.. فرنسا تعلن انتهاء عملية احتجاز رهائن داخل سجن

القاهرة- مصراوي

أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين، انتهاء عملية احتجاز رهائن داخل سجن آرل الفرنسي.

وكتبت وزير العدل الفرنسي على إكس: "تم القبض على الفور على محتجز الرهائن من المنزل المركزي في آرل. لا إصابات. شكراً لفرق إدارة السجن وضباط شرطة المداهمة على تدخلهم".

Le preneur d’otage de la maison centrale d’Arles a été interpellé à l’instant. Aucun blessé. Merci aux équipes de l’administration pénitentiaire et aux policiers du RAID pour leur intervention.@BrunoRetailleau — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 3, 2025

واحتجز سجين مسلح اليوم الجمعة، عدة رهائن في المقر المركزي بسجن آرل في جنوب فرنسا.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية، أن السجين الذي يحمل سلاحا أبيض يعاني من اضطرابات نفسية واحتجز في البداية خمسة أشخاص يعملون في المنشأة السجنية.

وقالت قناة "بي اف ام تي في" الاخبارية إن أحد الرهائن وهو طبيب أفرج عنه بعد ظهر اليوم، بينما لا يزال الباقون قيد الاحتجاز في وحدة صحية بالسجن.

ووفق المعلومات التي نشرتها القناة يقبع السجين/ 37 عاما/ منذ عام 2015 في السجن بتهمة الاغتصاب تحت تهديد السلاح.

وتحيط الشرطة وفريق تدخل من الأمن الإقليمي وحدات سجنية مدربة على إدارة الأزمات بالمنشأة السجنية.

ويقع السجن المركزي شمال آرل، ويتسع لـ159 سجينا. وتبلغ نسبة أشغاله 85 % بما في ذلك 137 سجينا يقضون عقوبات طويلة.

وتأتي عملية احتجاز الرهائن هذه في اليوم التالي لزيارة وزير العدل جيرالد دارمانين إلى مرسيليا والى سجن بوميت.