الأردن يدين حادث إطلاق النار في جمهورية الجبل الأسود

عمان- (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية حادث إطلاق النار الذي وقع في جمهورية الجبل الأسود، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والإصابات.

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة - في بيان اليوم الجمعة- وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية الجبل الأسود في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأعرب الناطق عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.