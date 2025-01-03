رئيس إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية: لابد أن تضع بوينج معايير السلامة والجودة قبل الأرباح

واشنطن- (أ ب)

صرح رئيس إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن شركة بوينج العملاقة لصناعة الطائرات بحاجة إلى "تغيير جوهري في الثقافة" من أجل وضع السلامة والجودة قبل الأرباح.

وقال مايك ويتكار في تدوينة على الانترنت اليوم الجمعة إن الإدارة مازال أمامها المزيد من العمل في الإشراف على بوينج، وذلك بعد عام من تعرض طائرة بوينج طراز 737 ماكس لحادث أسفر عن انفصال أحد أبوابها أثناء الطيران.

وذكر ويتكار أن "بوينج تعمل لإحراز تقدم في تنفيذ خطة شاملة في مجالات السلامة وتحسين الجودة وإشراك العاملين وتدريبهم بفعالية"، مضيفا: "ولكنها ليست مشروعا يتم تنفيذه على مدار عام، فهناك حاجة إلى تغيير جوهري في ثقافة بوينج يتعلق بوضع السلامة والجودة قبل الأرباح".

وأشار إلى أن "ذلك يتطلب جهود مستدامة والتزام من بوينج، ومراجعة مستمرة من جانبنا".

ويواصل المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة التحقيق بشأن حادث انفصال باب طائرة بوينج 737 ماكس التابعة لشركة طيران ألاسكا إيرلاينز قبل حوالي عام.

ورغم الحادث، نجحت الطائرة في الهبوط بسلام في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون، دون تعرض أحد من ركابها لإصابات خطيرة.

وقال ويتكار إن إدارة الطيران الاتحادية سوف تدرس أي توصيات يصدرها المجلس الوطني لسلامة النقل لتحسين عملية الإشراف التي تقوم بها الإدارة. وكان ويتكار قد أقر الصيف الماضي أن عملية المراجعة التي تقوم بها الإدارة لشركة بوينج ليست جيدة بما يكفي.





