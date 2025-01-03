إصابة عنصر من الجيش اللبناني خلال اشتباكات وقعت على الحدود اللبنانية-السورية

بيروت- (د ب أ)

اشتبكت وحدة من الجيش اللبناني مع عدد من السوريين حاولوا فتح معبر غير شرعي عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة معربون – بعلبك شرق لبنان، بعد إغلاقه من قبل الجيش.

وأعلن الجيش اللبناني في بيان، اليوم الجمعة، أنه "أثناء عمل وحدة من الجيش على إغلاق معبر غير شرعي عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة معربون - بعلبك، حاول أشخاص سوريون فتح المعبر بواسطة جرافة، فأطلقت عناصر الجيش نيرانًا تحذيرية في الهواء، وعمد السوريون إلى إطلاق النار نحو عناصر الجيش ما أدى إلى إصابة أحدهم ووقوع اشتباك بين الجانبين".

واتخذت "وحدات الجيش المنتشرة في القطاع تدابير عسكرية مشددة، وتجري المتابعة اللازمة للحادثة"، بحسب البيان.

يذكر أن هناك معابر غير شرعية بين لبنان وسوريا شرق لبنان وشماله تتم عبرها عمليات نزوح وتهريب.