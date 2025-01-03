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فرنسا تعرض على الإدارة السورية المساعدة في صياغة الدستور الجديد

02:48 م الجمعة 03 يناير 2025

فرنسا

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وكالات

عرضت فرنسا، الجمعة، على الإدارة السورية الجديدة المساعدة في عملية صياغة الدستور الجديد.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: عرضنا على الإدارة السورية الجديدة مساعدة تقنية وقانونية في عملية صياغة الدستور الجديد".

وأضاف: "سنعمل مع السوريين وسنساعدهم في رسم مستقبلهم الجديد".

وحث بارو الإدارة السورية الجديدة على "إطلاق حوار جامع يضم كل المكونات السورية".

ووصل وزير الخارجية الفرنسي رفقة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، صباح الجمعة، إلى دمشق للقاء قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وهي أول زيارة لهما عقب سقوط نظام الأسد.

فرنسا الإدارة السورية جان نويل بارو
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