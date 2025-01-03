أوكرانيا: تسجيل 138 اشتباكًا مع القوات الروسية خلال يوم

كييف- (أ ش أ)

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم لجمعة، تسجيل 138 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية، أنه تم رصد 138 اشتباكا خلال الساعات الـ24 الماضية، منهم اشتباكات كثيفة في قطاع بوكروفسك. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وقالت: "خلال اليوم الماضي، شن الروس 52 غارة جوية وأسقطوا 102 قنبلة موجهة على مواقع للقوات الأوكرانية والمستوطنات، ونفذوا 3 آلاف و800 ضربة مدفعية، منهم 159 باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق".

وأشارت إلى أن مقاتلة أوكرانية وقوات المدفعية استهدفوا خمسة مواقع ارتكاز للقوات الروسية والأسلحة والمعدات العسكرية ومركزي قيادة وثلاثة أهداف حيوية أخرى.

أمان - ك ف