قناة أي 24 الإسرائيلية: مدير مستشفى كمال عدوان بمعتقل سدي تيمان

وكالات

قالت قناة أي 24 الإسرائيلية إن مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية محتجز لدى الجيش الإسرائيلي وموجود حاليا في معتقل سدي تيمان.

ونقلت عن متحدث باسم الجيش قوله إن أبو صفية قيد التحقيق من قبل الشاباك للاشتباه في علاقته بحركة حماس.

وسدي تيمان سجن في قاعدة عسكرية بصحراء النقب على بُعد 30 كيلومترا من قطاع غزة في اتجاه مدينة بئر السبع. أنشأه الجيش الإسرائيلي مباشرة بعد بداية عدوانه على غزة في 7 أكتوبر 2023، عقب عملية طوفان الأقصى، ونقل إليه العديد ممن اعتقلهم في غزة، بينهم أطفال وشباب وكبار في السن.

وتقول تقارير حقوقية وإعلامية إن الجنود الإسرائيليين ارتكبوا في هذا السجن انتهاكات حقوقية فظيعة في حق المعتقلين، وأذاقوهم فيه مختلف أصناف التعذيب والإهانة.