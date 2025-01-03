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ترامب منتقدا إدارة بايدن: الولايات المتحدة تنهار وأصبحت مادة للسخرية بسبب "الحدود مفتوحة"

01:04 م الجمعة 03 يناير 2025

ترامب

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واشنطن- (أ ش أ)
انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الجمعة إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.. قائلا إن "بادين أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة"، معتبرا أن سياسة الحدود المفتوحة لبايدن جعلت الإرهاب والعنف في الولايات المتحدة أمرًا يصعب تخيله أو تصديقه.
وأضاف ترامب - على منصة "تروث سوشيال" اليوم - أن الولايات المتحدة الأمريكية "تنهار، والبلاد أصبحت مادة للسخرية في كل أنحاء العالم، بسبب ما يحدث عندما تكون الحدود مفتوحة، مع وجود قيادة ضعيفة وغير فعالة وغير موجودة تقريبا".
وأشار إلى أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين العامين الديمقراطيين؛ على مستوى الولايات والمحليات لم يقوموا بعملهم في حماية الأمريكيين من الخارج والداخل من المتسللين إلى جميع جوانب الأمة.

هذا المحتوى من

Asha
ترامب الولايات المتحدة واشنطن
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