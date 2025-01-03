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مقتل شخص في هجوم روسي بمسيرة على كييف

12:20 م الجمعة 03 يناير 2025

كييف

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كييف- (د ب أ)

لقي شخص حتفه وأصيب عدة أشخاص آخرين قرب كييف في أحدث هجوم روسي بمسيرة استهدف العاصمة الأوكرانية الليلة الماضية، حسبما ذكر الحاكم العسكري ميكولا كالاشنيك عبر تطبيق تليجرام اليوم الجمعة.

وقال كالاشنيك إنه من بين المصابين فتى /16 عاما/ نقل إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن الرجل الذي لقي حتفه كان سائق شاحنة.

وأضاف كالاشنيك أن عدة مبان تضررت جراء الهجوم.

وقال العمدة فيتالي كليتشكو إن الدفاع الجوي تمكن من حماية كييف نفسها من أي ضرر كبير.

وبرغم سقوط حطام الطائرة المسيرة في حيين، لم يتعرض أحد لإصابات.

وذكرت الإدارة العسكرية في كييف أن حريقا نشب نتيجة للهجوم لكنه لم يتسبب في ضرر كبير.

كييف هجوم روسي مسيرة على كييف
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