دعوة حقوقية لإنهاء "التجاهل الصارخ" للحق في الصحة بغزة

وكالات

دعا خبيران أمميان مستقلان إلى إنهاء "التجاهل الصارخ" للحق في الصحة في قطاع غزة بعد اقتحام مستشفى كمال عدوان الأسبوع الماضي و"الاعتقال والاحتجاز التعسفيين" لمدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية.

وقال كل من فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة لوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتلالينغ موفوكينغ المقرر الخاص للحق في التمتع بأعلى معايير الصحة الجسدية والنفسية، في بيان صحفي: "إن الاعتداء الصارخ الذي تشنه إسرائيل على الحق في الصحة في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد مرور أكثر من عام على الإبادة الجماعية، يؤدي إلى مستويات جديدة من الإفلات من العقاب".

وأعرب الخبيران عن الجزع إزاء التقارير الواردة من شمال غزة، وخاصة الهجوم على العاملين في مجال الرعاية الصحية.





