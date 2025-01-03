الجيش الإسرائيلي يمشط منطقة في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

قام الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، بعملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة في المنطقة الواقعة بين بلدتي بني حيان وطلوسة في جنوب لبنان.

وبحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، قام الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بعملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة بين بلدتي بني حيان وطلوسة في جنوب لبنان، ونفذ الجيش الإسرائيلي عند منتصف الليل، عملية نسف في محيط بلدة بني حيان في جنوب لبنان. كما نفذ عملية نسف كبيرة في بلدة كفركلا الجنوبية سُمع دويها في أرجاء الجنوب.

وينتشر الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد غزوه للمنطقة في أول أكتوبر العام الماضي لاستهداف مواقع حزب الله .

وكان قد تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي.

وبموجب الاتفاق سوف ينسحب الجيش الإسرائيلي بعد مرور 60 يوما من سريانه.

وتخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ بشكل يومي.