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الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مُسيرة أطلقت من اليمن

10:47 ص الجمعة 03 يناير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قال جيش الاحتلال إن اعترض مُسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة 12 شخصا خلال الهروب للملاجئ و9 آخرين جراء الهلع بعد اختراق صاروخ يمني أجواء إسرائيل.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 150 مدينة وبلدة بعد رصد الصاروخ، من بينها تل أبيب الكبرى والقدس ومستوطنات الضفة الغربية.


جيش الاحتلال اليمن إسرائيل
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