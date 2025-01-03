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تفعيل صفارات الإنذار في القدس ووسط إسرائيل بسبب إطلاق صاروخ من اليمن

10:37 ص الجمعة 03 يناير 2025

إطلاق صواريخ- أرشيفية

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تل أبيب- (أ ب)

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إن صاروخا أطلق من اليمن أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في القدس ووسط إسرائيل.

ووقع الهجوم في الساعة 4:30 صباح يوم الجمعة(0230 بتوقيت جرينتش)، مما تسبب في إيقاظ ملايين الأشخاص ودفعهم للركض إلى الملاجئ.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن إصابات أو أضرار، رغم أنه يمكن سماع دوي انفجار خفيف في القدس، يحتمل أن يكون نتيجة للصاروخ أو من اعتراضات الدفاعات الجوية.

وأفادت القوات الإسرائيلية لاحقا بأنه تم اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن نحو الأراضي الإسرائيلية. كما تم تلقي تقرير عن سقوط شظايا من الاعتراض في منطقة موديعين في وسط إسرائيل.

الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ صفارات الإنذار إسرائيل اليمن
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