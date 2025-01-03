مقتل شخصين وإصابة 19 في تحطم طائرة صغيرة بولاية كاليفورنيا الأمريكية

كاليفورنيا(أمريكا)- (أ ب)

لقي شخصان حتفهما وأصيب 19 آخرون في تحطم طائرة صغيرة فوق سطح مبنى ضخم لصناعة الأثاث في مدينة فوليرتون جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس الخميس، حيث كان يعمل في المكان ما لا يقل عن 200 شخص، وفقا لما ذكرته الشرطة .

ويُعتقد أن الشخصين، اللذان لقيا حتفهما، كانا على متن الطائرة، بينما كان المصابون داخل المبنى. وذكرت إدارة شرطة فوليرتون في بيان إن هوية الضحايا المتوفين سيتم تحديدها، بعد أن يتصل المسؤولون بأقربائهم.

وأضافت الشرطة أنه تم نقل 11 شخصا إلى المستشفيات، بينما تم علاج ثمانية آخرين في مكان الحادث .

وتحطمت الطائرة بعد أقل من دقيقتين من إقلاعها من مطار فوليرتون في مقاطعة أورانج، وهو مطار للطيران العام في مقاطعة أورانج يبعد حوالي 10 كيلومترات عن مدينة ديزني لاند، حسبما أفاد موقع تتبع الرحلات "فلايت أوير".

ووصلت الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث وبدأوا في مكافحة الحريق وإخلاء الشركات المجاورة.

وقال كريس فيلالوبوس، موظف عمليات المطار، إنه ذهب إلى المستودع لمعرفة ما حدث بعد تلقيه مكالمة هاتفية عن سقوط طائرة بالقرب من الموقع.

وأضاف أن"مالك الطائرة شخص معتاد على المجيء إلى المطار وأقلع منه عدة مرات".

وقال فيلالوبوس إن الطيار أخبر مراقبي الحركة الجوية بعد الإقلاع، أنه سيعود للهبوط اضطراريا، لكن لم يتضح ما إذا كانت المشكلة في الطائرة أم لا.