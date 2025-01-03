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الدفاعات الجوية الروسية تدمر 22 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

10:25 ص الجمعة 03 يناير 2025

طائرة مسيرة

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موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 22 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل.

وقال البيان، إن الدفاعات الجوية دمرت "عشر طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وأربع طائرات مسيرة فوق كل من أراضي مقاطعتي أوريول وروستوف"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأعلنت الوزارة تدمير "طائرتين فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وواحدة فوق كل من أراضي مقاطعتي فولغوجراد وليبيتسك".

وزارة الدفاع الروسية طائرة مسيرة مسيرة أوكرانية
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