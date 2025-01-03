لـ لقاء الشرع.. وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى دمشق

دمشق- (د ب أ)

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى سوريا اليوم الجمعة في زيارة مفاجئة بعد حوالي أربعة أسابيع من سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وحطت طائرة الوزيرة، وهي طائرة نقل مروحية تابعة للجيش الألماني من طراز "إيه 400 إم"، في مطار العاصمة دمشق صباح اليوم.

ونيابة عن منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، تعتزم بيربوك ونظيرها الفرنسي جان نويل بارو إجراء محادثات مع ممثلي الحكومة الانتقالية السورية التي شكلها متمردون.

تجدر الإشارة إلى أن الحاكم الفعلي هو زعيم الجماعة الإسلامية المتمردة "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع، وكان يُعرف سابقا باسمه الحركي أبو محمد الجولاني.

وقبيل توجهها إلى دمشق، حددت بيربوك شروطا للحكام الفعليين الجدد في سوريا لاستئناف العلاقات مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي. وقالت بيربوك: "لا يمكن أن تكون هناك بداية جديدة إلا إذا أفسح المجتمع السوري الجديد لجميع السوريين - نساء ورجال وبغض النظر عن المجموعة العرقية أو الدينية - مكانا في العملية السياسية، ومنحهم حقوقا ووفر لهم الحماية"، مضيفة أن هذه الحقوق يجب حمايتها و"لا ينبغي تقويضها عبر فترات طويلة للغاية لحين إجراء انتخابات أو اتخاذ خطوات لأسلمة نظام القضاء أو التعليم".