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صفارات الإنذار تدوي في 150 بلدة مع اختراق صاروخ أجواء إسرائيل

06:24 ص الجمعة 03 يناير 2025

صفارات إنذار - أرشيفية

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أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى، والقدس المحتلة، ومستوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى أكثر من 150 مدينة وبلدة في إسرائيل، بعد رصد صاروخ قادم من اليمن.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الصاروخ اخترق الأجواء الإسرائيلية، وتمت محاولة اعتراضه. وأشار إلى أنه نجح في اعتراض الصاروخ بعد اختراقه المجال الجوي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 12 شخصًا أُصيبوا خلال محاولتهم الهروب إلى الملاجئ، بينما أُصيب 9 آخرون بالهلع جراء الحادث، وسط حالة من الاستنفار الأمني الكبير.

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