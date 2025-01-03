في يوم واحد.. 12 خرقًا إسرائيليًا لاتفاق وقف إطلاق النار بجنوب لبنان

وكالات:

ارتفعت الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى 12 خرقًا يوم أمس الخميس، وشملت غارات جوية على ثلاث مناطق في جنوب لبنان، وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وفق آخر الإحصائيات، يصل إجمالي الخروقات منذ بدء الاتفاق قبل 37 يومًا إلى 353 انتهاكًا.

وقد ذكرت الوكالة اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على منطقة البريج، الواقعة على الأطراف الشمالية لإقليم التفاح في قضاء النبطية. وأوضحت أن هذه الغارة هي الأولى التي تستهدف المنطقة منذ بدء وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي.

كما أغارت الطائرات الإسرائيلية على المنطقة الواقعة بين بلدتي زحلتا وجباع في قضاء النبطية، إضافة إلى غارة استهدفت جبل الريحان في قضاء جزين، دون توضيح أهداف هذه الهجمات.

بيان الاحتلال

بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، زعم أن الغارات الجوية دمرت منصات لإطلاق القذائف الصاروخية يستخدمها حزب الله داخل موقع عسكري للتنظيم جنوب لبنان.

وأضاف البيان، الذي نقلت عنه "الجزيرة"، أنه طلب من الجيش اللبناني التدخل لإزالة المنصات، مدعيًا أنها تشكل تهديدًا على الجبهة الإسرائيلية الداخلية.

9 انتهاكات بالقصف والتوغل

وإلى جانب الغارات الجوية، سجلت الوكالة اللبنانية 9 انتهاكات أخرى للجيش الإسرائيلي، منها قصف وتمشيط بالرشاشات الثقيلة في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية.

وشملت هذه الانتهاكات:

- إطلاق قذيفتين من دبابة ميركافا باتجاه أحد منازل بلدة بيت ليف.

- قصف مدفعي استهدف منطقة الرومية بين بلدتي بيت ليف وياطر.

- تنفيذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في مناطق بين بلدات ياطر وبيت ليف ورامية.

- توغل داخل بلدة بيت ليف وتفتيش عدد من المنازل للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي في سبتمبر 2024.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على انسحاب إسرائيل تدريجيًا إلى جنوب الخط الأزرق خلال 60 يومًا، مع انتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.