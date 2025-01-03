التلفزيون السوري: غارة إسرائيلية تستهدف منشآت عسكرية في حلب

وكالات

أفاد التلفزيون السوري بأن غارة إسرائيلية استهدفت منشآت عسكرية في بلدة السفيرة بمحافظة حلب، اليوم (الخميس).

وتستهدف إسرائيل مواقع عسكرية سورية بصورة متزايدة منذ سقوط نظام بشار الأسد الشهر الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته الخاصة داهمت موقعاً تحت الأرض لصناعة الصواريخ في سوريا في سبتمبر إن المصنع كان مخصصاً لإنتاج مئات الصواريخ الدقيقة لتستخدمها جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران ضد إسرائيل، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأوضح الجيش الذي نادراً ما يعلّق على تحركاته في سوريا، أن العملية جرت في الثامن من سبتمبر، وشارك فيها أكثر من 100 جندي من وحدات الكوماندوز، قاموا بتفكيك المنشأة الواقعة في منطقة مصياف على مقربة من شاطئ البحر المتوسط في محافظة حماة.

ولم يذكر الجيش حصيلة للعملية، بينما كان "المرصد السوري لحقوق الإنسان" تحدث في حينه عن مقتل 27 شخصاً.