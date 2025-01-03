24 قتيلاً في معارك عنيفة بين الفصائل السورية وقوات سوريا الديمقراطية

وكالات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 24 مقاتلا على الأقلّ غالبيتهم من فصائل مسلحة مدعومة من تركيا في اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية في منطقة منبج.

وأحصى المرصد مقتل 23 عنصرا من الفصائل السورية، وعنصرا من قوات "مجلس منبج العسكري" المنضوي في قوات سوريا الديموقراطية، "في حصيلة غير نهائية، للاشتباكات العنيفة خلال هجوم الفصائل على محور قرى العطشانة والمسطاحة جنوبي مدينة منبج".

وأفاد المرصد عن تواصل "الاشتباكات في جنوب وشرق منبج في ظل قصف القوات التركية المنطقة بالطيران المسيّر والمدفعية الثقيلة".

من جهتها، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية تصدّيها لهجمات من الفصائل المسلحة. وقالت في بيان "صباح اليوم، وبدعم من خمس طائرات مسيرة تابعة لتركيا وكذلك الدبابات والمدرعات التركية الحديثة، شنّت الفصائل هجمات عنيفة على قرى العطشانة، السعيدين، خربة تويني، محشية الشيخ عبيد المصطفى، خربة زمالة، المسطاحة، سعيدين، تلة سيرياتيل وقرية علوش في جنوب وشرق مدينة منبج".