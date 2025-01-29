قطر ترحب بتعيين أحمد الشرع رئيسًا لسوريا

دمشق/الدوحة - (أ ب)

رحبت دولة قطر بتنصيب قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية، وبالخطوات التي تهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار.

وتم تنصيب قائد الادارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقالية اليوم الأربعاء.

كما تم تعطيل العمل بدستور عام 2012 وحل مجلس الشعب.

وأعلن المتحدث باسم قطاع العمليات العسكرية للحكومة السورية الجديدة، العقيد حسن عبد الغني، تنصيب أحمد الشرع رئيسا للبلاد "في المرحلة الانتقالية"، كما أعلن عن حل الفصائل المسلحة في البلاد، وقال إنها ستندمج في المؤسسات الحكومية، وأشار إلى أن الشرع سيتولى تشكيل مجلس تشريعي مؤقت حتى يتم إعداد دستور جديد.

وتعد قطر أول دولة تتفاعل مع تعيين الشرع رئيسا لسوريا خلال الفترة الانتقالية، وهو أمر كان متوقعا.

وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم على أن "المرحلة المفصلية الحالية في سوريا تتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبر عن كافة المكونات دون إقصاء، حفاظا على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها، وبما يمهد لانتقال سلمي للسلطة من خلال عملية سياسية شاملة".

وجددت الوزارة "دعم دولة قطر الكامل لسوريا في كل المجالات، ومساهمتها الفعالة في كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والتنمية والازدهار والعيش الكريم".