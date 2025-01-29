فيديو| السوريون يحتفلون بتعيين أحمد الشرع رئيسًا للدولة

دمشق - (د ب أ)

شهدت أغلب المدن السورية مساء اليوم الأربعاء، احتفالات بتعيين قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع رئيساً لسوريا في المرحلة الانتقالية.

وشهدت ساحة الأمويين أكبر ميادين العاصمة دمشق تجمعاً احتفاليا بتعيين الشرع رئيسياً لسورية وهم يرفعون العلم السوري ويرددون شعارات مؤيدة للشرع وضد حكم الأسد.

وقال زياد علي الذي شارك في مسيرة بالسيارات في دمشق "المئات من السيارات كانت تتجول في أحياء العاصمة دمشق وهم يرفعون العلم السوري وسط حالة من الفرح والابتهاج".

الاحتفال بمناسبة تنصيب #أحمد_الشرع رئيساً في #سوريا من اهالي الساحل في طرطوس ماهي الا رسالة واضحة لأذناب النظام الساقط. pic.twitter.com/zY0My4tPGD — Dr. Zein Mostafa (@ZeinMostaphaa) January 29, 2025

وقال علي الذي يعيش في حي البرامكة لـوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "جميع سكان الحي كانوا يتبادلون المباركات عبر مواقع التواصل ونزل المئات منهم الى ساحة البرامكة للاحتفال وعقد حلقات الدبكة رغم برودة الجو".

وفي مدينة جديدة عرطوز غرب العاصمة دمشق "بعد إعلان إدارة العمليات العسكرية تعيين أحمد الشرع رئيسا لمرحلة انتقالية خرج المئات من أبناء المدينة بمسيرات بواسطة سيارات وراجلين".

وقال مصطفى عبد الله من محافظة الرقة "يحمل العلم السوري وهو يهتف ارفع راسك فوق انت سوري حر – وندوسهم ندوسهم بيت الأسد ندوسهم".

وقال عبد الله لـ(د ب أ) "نطلب من الرئيس الشرع العمل على تحرير محافظات الرقة والحسكة ودير الزور وطرد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تحتل مناطق الجزيرة وتشهد تلك المناطق الآن احتفالات بتعيين الشرع لأنها جزء من سوريا ولن نقبل تقسيمها".

وشهدت ساعات المساء اليوم حالة من حظر تجوال عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي في عموم المدن السورية والجميع بانتظار خطاب النصر الذي أعلن عنه من الرئيس الشرع.

واعتبر القاضي عبد الله سعد في مدينة حلب بأن "القرارات التي أعلن عنها اليوم من حل الجيش والأجهزة الأمنية ومجلس الشعب وتعطيل دستور عام 2012، هي نتاج طبيعي لسيطرة الفصائل الثورية على الحكم".

وأكد القاضي سعد لـ (د ب أ) "الاحتفالات التي تشهدها حالياً جميع المدن السورية هي دليل على إعطاء الشرعية للقائد أحمد الشرع وهو يتوافق مع قرار قادة الفصائل الثورية بتعيين الشرع رئيساً للبلاد الذي نتوقع منه الكثير لخدمة البلاد ".