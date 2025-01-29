الأغذية العالمي: وفّرنا 20 ألف وجبة طعام في جباليا و120 ألف بمدينة غزة
11:20 م الأربعاء 29 يناير 2025
وكالات
قال مدير برنامج الغذاء العالمي في فلسطين أنطوان رينارد، اليوم الأربعاء، إن سكان شمال غزة العائدون بأعداد كبيرة يحتاجون الخدمات الأساسية.
وأشار رينارد في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن برنامج الأغذية عمل على مضاعفة قدراته على الدعم الإنساني منذ وقف إطلاق النار في غزة.
وأوضح رينارد، أن تحسن الوضع الإنساني وتوسيع المساعدات يعتمد على فتح المعابر، مشيرا إلى أن برنامج الأغذية العالمي قام بتوفير 20 ألف وجبة طعام في جباليا و120 ألف بمدينة غزة.
برنامج الغذاء العالمي مدير برنامج الغذاء العالمي في فلسطين مضاعفة الدعم الإنساني لقطاع غزة توفير 20 ألف وجبة طعام في جباليا
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