حماس: ندعو جماهير الضفة والقدس والداخل للانخراط في مقاومة الاحتلال

وكالات

قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، عن عملية الاغتيال الجبانة في طمون وجرائم الاحتلال في الضفة لن تكسر المقاومة ولن ترهب الشعب الفلسطيني.

ونعت حماس في بيانها، شهداء طمون، مشيدة كذلك بأبطال المقاومة في طوباس وطولكرم وجنين ومخيماتها الذين يواجهون الاحتلال بكل بأس.

ودعت حماس، جماهير الضفة والقدس والداخل للانخراط بكافة الوسائل في مقاومة الاحتلال وجنوده ومليشياته ومستوطنيه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 9 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال بلدة طمون بقضاء طوباس شمال الضفة الغربية.