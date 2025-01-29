جنوب السودان.. مقتل 20 شخصًا إثر تحطم طائرة تابعة لشركة نفط صينية

جوبا، جنوب السودان - (أ ب)

قالت السلطات إن طائرة صغيرة مستأجرة من جانب شركة نفط صينية تحطمت اليوم الأربعاء في منطقة نائية بدولة جنوب السودان، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا، ونجاة راكب واحد.

وقال وزير الإعلام والاتصالات بولاية الوحدة جاتويش بيبال إن الطائرة التي استأجرتها شركة النفط الصينية "جريتر بيونير أوبريتنج"، كانت تقل على متنها 21 شخصا، من بينهم طياران، عندما تحطمت أثناء الإقلاع بالقرب من أحد حقول النفط في طريقها إلى المطار الدولي في جوبا، عاصمة جنوب السودان.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن الركاب كانوا عمالا في شركة النفط، وقالت إذاعة "راديو ميرايا" التابعة للأمم المتحدة، مستشهدة ببيان الرحلة، إن معظم الضحايا كانوا من مواطني جنوب السودان، ومن بينهم شخص هندي ومواطنان صينيان، لم تؤكد السلطات على الفور هويات الضحايا.

وقال وزير النفط في جنوب السودان، بوت كانج تشول، للصحفيين في العاصمة الكينية نيروبي بعد تأكيد مقتل 20 شخصا، "نحن نشعر بحزن عميق"، وكان الوزير في نيروبي لإجراء محادثات سلام تهدف إلى إنهاء دورة العنف السياسي في جنوب السودان.

ولم يتضح حتى الآن سبب تحطم الطائرة.

وأمر رئيس جنوب السودان سيلفا كير وزارة النقل بالتحقيق، وقال إن الحادث لم يؤثر فقط على عائلات الضحايا "ولكن أيضا المجتمعات وأمتنا وصناعة النفط بأكملها".

يشار إلى أن جنوب السودان، التي نالت استقلالها عن السودان في عام 2011، تعد من كبار منتجي النفط في المنطقة، ويحاول البلد الإفريقي تعزيز إنتاجه وصادراته النفطية في ظل مواجهة الحكومة مشاكل مالية مستمرة.