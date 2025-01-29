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ترامب يوجّه بفتح مركز اعتقال بخليج جوانتانامو لاحتجاز 30 ألف مهاجر غير قانوني

10:22 م الأربعاء 29 يناير 2025

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

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واشنطن - (أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وجّه بفتح مركز اعتقال في خليج جوانتنامو لاحتجاز ما يصل إلى 30 ألف مهاجر يقيمون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

ووقّع ترامب، اليوم الأربعاء، قانون "لايكن رايلي" الذي يسمح بترحيل المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، ممن ارتكبوا جرائم سرقة وعنف قبل إدانتهم رسميا.

وأشار ترامب، إلى أن قانون "لايكن رايلي" يسمح للأمن باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين المتهمين بالسرقة أو القتل أو أي جريمة أخرى أدت لضرر جسدي، موضحا أن وتيرة إلقاء القبض على المهاجرين غير الشرعيين في أمريكا ارتفعت مؤخرا بـ15 ضعفا.

وقال ترامب، إن لم يعد أحد يحاول الدخول إلى الولايات المتحدة بشكل غير شرعي بعد توقيعه أمرا بترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وأكد ترامب أن إدارته تضع الولايات المتحدة أولا وتناضل من أجل الاستفادة من أموال الضرائب، موضحا أنه أوقف تمويلا بقيمة 1.7 مليار دولار للمنظمات الأجنبية.

وشدد ترامب على أن إدارته ستعمل على استعادة النظام في المدن الأمريكية وستخرج المجرمين من الولايات المتحدة.

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