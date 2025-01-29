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ترامب: أوقفنا تمويلًا بقيمة 1.7 مليار دولار للمنظمات الأجنبية

10:13 م الأربعاء 29 يناير 2025

ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن لم يعد أحد يحاول الدخول إلى الولايات المتحدة بشكل غير شرعي بعد توقيعه أمرا بترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وأكد ترامب أن إدارته تضع الولايات المتحدة أولا وتناضل من أجل الاستفادة من أموال الضرائب، موضحا أنه أوقف تمويلا بقيمة 1.7 مليار دولار للمنظمات الأجنبية.

وأشار ترامب، إلى أن قانون "لايكن رايلي" يسمح للأمن باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين المتهمين بالسرقة أو القتل أو أي جريمة أخرى أدت لضرر جسدي، موضحا أن وتيرة إلقاء القبض على المهاجرين غير الشرعيين في أمريكا ارتفعت مؤخرا بـ15 ضعفا.

وشدد ترامب على أن إدارته ستعمل على استعادة النظام في المدن الأمريكية وستخرج المجرمين من الولايات المتحدة.

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